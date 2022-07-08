Движение ограничат по улице Костычева в Иркутске на 2,5 месяца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске по улице Костычева ограничат движение для машин. Это связано с проведением строительно-монтажных работ на теплосети. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

- Проезд ограничат по правой полосе дороги от улицы Варламова до здания №30/25 по улице Костычева с 9.00 15 июля до 20.00 30 сентября 2022 года, - отметили в компании.

Участок, где проводятся работы, отмечен на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме пробки. Автомобилистам следует заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в затор.

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