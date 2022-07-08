Диагноз клещевой энцефалит подтвердили у 59 жителей Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с начала сезона в больницы обратились 10 923 пострадавших от укусов клещей. Среди них 2 383 ребенка. Случаи зафиксированы на большинстве территорий Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

- Исследовано 6686 клещей, из них 1738 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 83 - вирусным клещевым энцефалитом, 564 – другими клещевыми инфекциями, - отметили в ведомстве. - С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 59 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 61, клещевой риккетсиоз у 22.

В Приангарье продолжаются обработки от клещей в парках, зонах отдыха, на территориях детских образовательных и оздоровительных учреждениях и кладбищ. Сейчас уже обработано 1 422 объекта.

При выезде в лес нужно помнить о безопасности. Следует надевать закрытую одежду, использовать аэрозоли и крема, которые отпугивают кровососов, а также постоянно проводить само- и взаимоосмотры.

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