Предметы бронзового века нашли археологи в Прибайкальском нацпарке

Подарки бронзового века нашли археологи в Прибайкальском нацпарке на Байкале. Фото: Кристины Глотовой

Байкал не перестает удивлять жителей Прибайкалья. Грунт таит в себе еще немало нераскрытых тайн. Но все же что-то иногда удается найти. Так, были обнаружены удивительные находки в Прибайкальском национальном парке в одном из заливов местности Шида. Это тесло, наконечник стрелы и зуб прямиком из бронзового века. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Все находки будут изучены специалистами и однажды станут частью археологической коллекции одного из музеев Иркутской области, - уточнили в нацпарке.

В места, где ищут такие ценные вещи, туристов не пускают. Ведь потенциально там могут быть и другие важные предметы из прошлого.

А вот, где не было зафиксировано ни одной такой находки, там могут оборудовать площадки под современную туринфраструктуру. Поэтому работники «Заповедного Прибайкалье» постоянно работают с профессиональными археологами и вместе с ними проводят натурно-рекогносцировочные работы.

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