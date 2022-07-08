Единую электронную Карту жителя Иркутской области создают в Приангарье. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье создают единую электронную Карту жителя Иркутской области. Ею можно оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки на товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, которые будут сотрудничать в будущем. Также с ее помощью есть возможность получать льготные лекарства и другие виды социальной помощи. Прежде всего это необходимо для льготной категории населения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Сейчас рассматривается техническая возможность внедрения цифровых сервисов на базе банковской карты «Мир», - уточнили в правительстве. - Помимо банковского и транспортного приложений карта жителя может содержать персональные данные гражданина – ФИО, фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса обязательного медицинского страхования и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты.

По словам организаторов, эта карта должна повысить качество соцобслуживания. Также ее можно использовать, как пропуск и в качестве идентификатора при обращении граждан за получением государственных и муниципальных услуг в органы социальной защиты, больницы и поликлиники.

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