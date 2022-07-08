Водитель KIA Sportage насмерть сбил лося в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

7 июля вечером в Братском районе произошло ДТП. На федеральной трассе «Вилюй» в нескольких километрах от поселка Покосное водитель машины KIA Sportage насмерть сбил лося. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Животное неожиданно выбежало на дорогу, - рассказали в ведомстве. - Мужчина сообщил, что, повернув налево, пытался объехать его, но избежать наезда не смог. Погибшее дикое животное забрали сотрудники лесничества.

Примечательно, что в машине находились еще трое пассажиров, в том числе 12-летний ребенок. Никто из них не пострадал. Известно, что все они жители Красноярского края и ехали в Братск.

На этом участке очень часто выходят на дорогу дикие животные. Инспекторы просят водителей быть осторожнее на этом месте, особенно в ночью.

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