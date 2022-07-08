Дождь с грозой и ветром до 14 м/с прогнозируют синоптики в Иркутской области 9 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходя из дома, с собой нужно не забыть взять зонт. Дожди в Иркутской области продолжатся, хоть и кратковременные. 9 июля в регионе ожидается переменная облачность и даже грозы. Утром будет плохая видимость из-за тумана. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра.

- В субботу в Приангарье подует северо-западный 5-10 метров секунду, местами порывы до 14, температура ночью +10…+15 градусов, при прояснении +4…+9.

Днем будет достаточно тепло – столбик термометра поднимется до +26. Но при облачной погоде будет прохладнее - до +13…+18.

Напомним, в регионе в западных и северных районах ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

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