В Бурятии полицейским распылили в лицо перцовым баллончиком у лаундж-бара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Помощь врачей понадобилась двум полицейским из Улан-Удэ после задержания мужчины у лаундж-бара. Стражи порядка пытались доставить 25-летнего мужчину в отдел по подозрению в преступлении в поселке Турка. Однако, тот оказал активное сопротивление. Сначала он устроил потасовку, а затем достал перцовый баллончик и распылил им в лица полицейских После чего сбежал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Полицейским вовремя оказали помощь врачи.

Что касается беглеца, то его по-прежнему разыскивают. Собираются все доказательства его вины.

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