Миллиард рублей направят на развитие туристических кластеров в Тальцах и на Байкале Фото: Мария АНАНОВА

В правительстве Иркутской области на совещании обсудили инвестиционные проекты, связанные с развитием туризма. Были обсуждены вопросы по ускорению создания туристической инфраструктуры, развитию Байкала. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- Правительство области начало работу над мастер-планированием туристических кластеров «Тальцы», «Хужир – Малое Море», «Байкальск – Выдрино», - отметили в правительстве. - До 2030 года в регионе создадут 11 тысяч мест размещения, идет работа над созданием важной обеспечивающей инфраструктуры.

На такие цели из федерального бюджета за 2022–2024 годы выделят один миллиард рублей.

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