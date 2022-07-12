Акция по сбору книг для детей ДНР и ЛНР стартовала в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Жителей Приангарья призывают принять участие во Всероссийской акции по сбору книг для детей ДНР и ЛНР «Дети - детям». Можно приносить книги для дошкольников и учеников начальной школы. К примеру, басни, сказки, рассказы. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии. Принимаются и новые. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Акция продлится до 20 августа, - уточнили в правительстве. – Ее организовали Министерство просвещения России и Российское движение школьников вместе с региональными штабами общероссийского проекта взаимопомощи гражданам #МЫВМЕСТЕ.

Отдать книги предлагают разными способами. Либо обратиться в одну из названных организаций, либо принести в центры сбора гуманитарной помощи на базе профессиональных образовательных организаций.

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