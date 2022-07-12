35 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 12 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 12 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировано 296 643 подтвержденных случая заболевания. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 244 пациента с диагнозом COVID-19, что на семь человек меньше по сравнению с предыдущим днем, - рассказали в оперштабе. - За сутки с COVID-19 справились 67 человек, с начала пандемии – 292 541.

В последние 24 часа не было выявлено ни одного летального случая от коронавируса. В общей сложности от коварной болезни скончались 8 695 жителей Иркутской области. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 709 пациентов.

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