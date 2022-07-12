Рабочий погиб при ремонте сети канализации в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутске около дома № 106 по улице Полярная шли работы по ремонту сети канализации. В какой-то момент обрушился грунт. Из-за чего на месте происшествия погиб 42-летний работник подрядной организации. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следственным отделом по Ленинскому району областного центра возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера строительной организации, подозреваемого в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, - отметили в ведомстве.

Следователи выяснили, что главный инженер не учел соблюдение работниками правил безопасности. Сейчас расследование продолжается.

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