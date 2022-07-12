Самый крупный в Сибири лесопитомник возведут в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области построят самый крупный в Сибири лесопитомник. В нем будут выращивать сеянцы с закрытой корневой системой. Соглашение о воплощении в жизнь этого проекта было подписано в июне во время Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Иркутская область сегодня является лидером среди всех субъектов страны по темпам лесовосстановления, - отметили в правительстве. - Планируемая мощность будущего питомника составит 35 миллионов штук сеянцев в год. В совокупности с производимыми в регионе объемами посадочного материала этого количества хватит, чтобы полностью закрыть потребность в саженцах основных лесных древесных пород не только Иркутской области, но и других территорий.

К 2024 году планируется воссоздать 100% всех выбывающих на территории области лесов. Для этого специалисты министерства лесного комплекса региона будут также вести проект и обеспечивать лесопитомник саженцами.

Корпорация развития региона (КРИО) займется поиском земельного участка под теплицы, поможет в подключении к инженерным сетям и прохождении экологической экспертизы.

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