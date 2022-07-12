Прохожий украл кларнет школьницы за 50 тысяч рублей в Иркутске

Прохожий украл у школьницы кларнет за 50 тысяч рублей в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают предполагаемого похитителя дорогостоящего музыкального инструмента. На днях в дежурную часть обратилась женщина, которая сказала, что ее дочь оставила кларнет Yamaha стоимостью 50 тысяч рублей на остановке общественного транспорта на улице 30-й Дивизии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Опросив свидетелей и очевидцев случившегося и изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления, оперативники выяснили, что к хищению может иметь отношение мужчина, запечатленный на фото, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции просят разыскиваемого самому прийти в отдел. Также они призывают жителей областного центра, знающих местоположение подозреваемого, обратиться лично в дежурную часть, либо по телефону.

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