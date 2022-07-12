Полицейские задержали похитителя денег с банковской карты у отдыхающего на Байкале

Полицейские задержали похитителя денег с банковской карты у отдыхающего в Листвянке Фото: Иван ВИСЛОВ

В Листвянке транспортные полицейские задержали похитителя денег с банковской карты у туриста, отдыхающего в Листвянке. Известно, что было украдено пять тысяч рублей. Пропажу пострадавший заметил при походе в магазин. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЛУ МВД России на транспорте.

- Транспортным полицейским мужчина рассказал, что карта и деньги всегда хранятся в портмоне, которое на протяжении всего отдыха, находилось при нем, в кармане джинсовых шорт, - рассказали в ведомстве.

Чуть позже был установлен подозреваемый. Оказалось, что он жил в одном гостевом доме вместе с пострадавшим. 29-летний похититель взял телефон туриста и отправил с него деньги себе на счет через сервис «900». Полицейским злоумышленник все рассказал и раскаялся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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