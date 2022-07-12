Торговый центр «Манеж» выставили на продажу за 23 миллиона рублей в Иркутске. Фото: скиншот с "Авито"

В Иркутске на продажу выставили торговый центр «Манеж», который находится по адресу Литвинова, 20. Его стоимость оценивается в 23 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

Здание имеет два этажа. Его общая площадь - 247,80 квадратов. Собственник сообщает о том, что внутри чистовая отделка, а отопление центральное.

Интересно, что раньше «Манеж» был торговым домом Бутиных. Состоит из пяти смежных построек. Возведено здание на Литвинова, 20 еще в далеком 1870 году. А другие по Тимирязева, 27, в советское время – в 1907 году. ТЦ числился в перечне объектов культурного наследия до 21 декабря 2020 года. После его исключили из реестра.

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