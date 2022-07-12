Завершились поиски пропавшего в лесу под Братском мужчины Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С успехом закончились поиски пропавшего в лесу под Братском 21-летнего мужчины. Сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы обнаружили его 11 июля живым и здоровым. Он бродил в двух километрах от садоводства «Весна». В лесу он пробыл целых два дня, с 9 июля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Группа спасателей из четырех человек разбилась в зоне поиска, - рассказали в ведомстве. - При обследовании леса спасатели постоянно подавали звуковые сигналы, на один из которых откликнулся разыскиваемый молодой человек. Его вывели оттуда и передали родственникам. Поисковая работа продолжалась в течение трех часов.

С начала июня в Братском районе это уже третий случай пропажи людей в лесу. Все были найдены живыми. В первых двух, благодаря заряженным телефонам потерявшиеся смогли отправить свое местоположение спасателям. И они, в свою очередь, дистанционно помогли выбраться.

С начала лета сотрудники МЧС нашли в лесах девять человек.

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