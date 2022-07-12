Администрацию Качугского района оштрафовали за порчу сельхозземель на 200 тысяч рублей

Качугский районный суд приговорил местную администрацию к ответственности за порчу сельскохозяйственных земель. Ее оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- В ходе внеплановой документарной проверки 26 июня 2021 года установлен факт ухудшения качественного состояния земельных участков в результате их захламления и перекрытия отходами производства и потребления третьего, четвертого и пятого классов опасности, - ответили в ведомстве.

С решением суда глава муниципального образования не согласился и обратился в суд с жалобой. Ее удовлетворили, но частично. Теперь сумма штрафа стала ниже – 200 тысяч рублей.

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