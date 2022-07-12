Женщина из Тулуна перевела мошенникам 17 тысяч рублей, пытаясь купить несуществующий товар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летняя жительница Тулуна перевела мошенникам 17 тысяч рублей за несуществующий товар. С заявлением об обмане она обратилась в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Желая вернуть приобретенные в интернет-магазине покупки, пострадавшая обратилась в пункт выдачи товара, - рассказали в ведомстве. - Его специалисты посоветовали позвонить в кол-центр. Но дозвониться не смогла. На следующий день, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение от якобы этого же магазина с предложением купить любой товар с индивидуальной пятидесятипроцентной скидкой.

Женщина согласилась и отправила фото выбранной вещи для подтверждения ее наличия. Как только она получила положительный ответ, оплатила товар. Но, посмотрев заказ в личном кабинете, покупку не обнаружила. Лжеменеджеры объяснили это сбоем программы и предложили вернуть деньги. При этом, условием возврата стало наличие такой же суммы на банковской карте.

Тут-то женщина поняла, что попалась на удочку мошенников.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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