103 протокола по нахождению детей у воды без родителей составлено в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области с начала года на недобросовестных родителей, которые допустили нахождение детей одних у воды, составлено 103 протокола. Сотрудники МЧС еще раз напоминают папам и мамам, либо законным представителям детей, о недопустимости отпускать несовершеннолетних купаться без присмотра взрослого. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
- Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей, - отметили в ведомстве.
Но не штраф должен заставлять родителей следить за детьми , а страх потерять сына или дочь.
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