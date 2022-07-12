Большую Байкальскую тропу, на которой раньше видели медведицу с медвежонком, снова открыли

Маршрут по ББТ-1 на Байкале, на котором раньше видели медведицу с медвежонком, снова открыли Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маршрут по Большой Байкальской тропе в Прибайкальском нацпарке, закрытом 10 июля из-за появления медведицы с медвежонком, снова открыли 12 июля. Такое решение было принято после проверки инспекторов. Они установили, что свежих следов зверей нет. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Выход на указанный маршрут в настоящее время разрешен группам не менее пяти человек, передвигаться необходимо компактно и только днем, - рассказали в нацпарке.

Такие ограничения продолжатся несколько дней. На маршруте постоянно будет находится патруль.

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