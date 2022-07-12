Движение ограничат по улице Иосифа Уткина в районе дома № 13 в Иркутске с 12 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автолюбители! В Иркутске ограничат движение для машин по улице Иосифа Уткина в районе дома № 13. Это связано с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети, чтобы провести ремонт. Временное нововведение будет действовать с 22.00 12 июля до 22.00 13 июля 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

- Проезд перекроют по правой полосе дороги на участке по улице Иосифа Уткина – в направлении движения от улицы Карла Либкнехта до улицы Декабрьских Событий, - уточнили в компании.

Место ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки». Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут, исходя из ограничений.

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