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Общество12 июля 2022 8:56

Движение ограничат по улице Иосифа Уткина в районе дома № 13 в Иркутске с 12 июля

Проезд закроют по правой полосе дороги
Татьяна КОЛЯДИНА
Движение ограничат по улице Иосифа Уткина в районе дома № 13 в Иркутске с 12 июля

Движение ограничат по улице Иосифа Уткина в районе дома № 13 в Иркутске с 12 июля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автолюбители! В Иркутске ограничат движение для машин по улице Иосифа Уткина в районе дома № 13. Это связано с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети, чтобы провести ремонт. Временное нововведение будет действовать с 22.00 12 июля до 22.00 13 июля 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

- Проезд перекроют по правой полосе дороги на участке по улице Иосифа Уткина – в направлении движения от улицы Карла Либкнехта до улицы Декабрьских Событий, - уточнили в компании.

Место ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки». Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут, исходя из ограничений.

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