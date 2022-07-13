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Здоровье13 июля 2022 2:35

77 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 13 июля

От COVID-19 никто не умер в прошедшие 24 часа
Татьяна КОЛЯДИНА
77 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 13 июля

77 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 13 июля

Фото: Олег ЗОЛОТО

77 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 13 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировано 296 720 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 292 591 человек, - отметили в ведомстве.

К счастью, не было зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19 за последние 24 часа. В общей сложности от этой инфекции скончались 8 695 заболевших. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 711 пациентов.

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