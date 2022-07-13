Пешеход попал под колеса автомобиля Toyota Corolla возле остановки Школьная в Иркутске. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска

В Иркутске возле остановки Школьная на улице Розы Люксембург под колеса иномарки Toyota Corolla попал пешеход. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- По предварительной информации, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ведомстве.

Пешеход жив, его увезли на скорой в больницу. А 54-летнего проверили на содержание алкоголя в крови – автомобилист был трезвым.

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