Грабитель с угрозами насилия похитил из офиса оборудование для майнинга криптовалюты в Шелехове Фото: Евгения ГУСЕВА

В Шелехове в офис с оборудованием прокрался грабитель. Под угрозой насилия он потребовал у предпринимателя отдать ему оборудование для майнинга криптовалюты. А после скрылся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России Иркутской области.

- Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого в течение нескольких дней, - рассказали в ведомстве. - Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 54-летний мужчина. Свою вину он отрицать не стал и заявил, что преступление совершил ради денег.

Полицейские возбудили на злоумышленника уголовное дело за грабеж. Бизнесмен поблагодарил оперативников за быстро раскрытое преступление. Оборудование вернули владельцу.

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