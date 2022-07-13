12 фильмов вошли во внеконкурсную программу кинофестиваля «Человек и Природа» в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Составлена внеконкурсная программа 21 Байкальского международного кинофестиваля имени Валентина Распутина «Человек и Природа». В нее вошли 12 картин. Среди них 11 работ неигрового кино российских режиссеров и одна - автора из Америки. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Фильмы внеконкурсной программы никогда не уступали по своим качествам участникам конкурсного отбора, а порой и превосходили их, - отметила член отборочной комиссии кинофестиваля Надежда Зайцева. - Они всегда интересные, зрители давно полюбили эту программу.

Их 123 заявленных работ, были отобраны 25 документальных, научно-популярных и игровых фильмов. Больше всего заявок было российских – 18. Это картины и иркутских кинематографистов - Анастасии Зверьковой, Юлии Бывшевой и Павла Скоробогатова. Кроме того, для участия в фестивале отобраны работы из Ирана, Словакии, Аргентины, Великобритании и США.

Напомним, фестиваль пройдет с 19 по 30 сентября в столице Приангарья. Он проводится при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области.

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