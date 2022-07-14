Пенсионер погиб за рулем Кia Mohave при опрокидывании машины под Братском Фото: Евгения ГУСЕВА

14 июля около девяти часов утра очевидцы сообщили о разбитом кроссовере Кia Mohave, который стоял на трассе Тайшет-Чуна-Братск нескольких километрах от Вихоревки. Машина находилась в кювете и была опрокинута. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, 67-летний водитель иномарки не справился с управлением и оказался в лесополосе, - рассказали в ведомстве. - В результате случившегося мужчина погиб.

На место аварии выехали сотрудники полиции. Они выяснят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. А также судмедэкспертиза установит точную причину смерти.

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