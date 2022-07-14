Еще 19 исторических зданий появится в музее "Тальцы". Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В ближайшие два года в Приангарье создадут и будут развивать туристско-рекреационный кластер «Тальцы».

- Музей «Тальцы» - это визитная карточка Иркутской области. Каждый год его посещают 250 тысяч туристов, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев. - Его развитием мы будем заниматься вместе с корпорацией «Туризм.РФ». К марту 2023 года она разработает мастер-план туристско-рекреационного кластера.

В музее закончат воссоздавать Илимский острог - единственную в мире сохранившуюся деревянную крепость, построенную в 17 веке. На его территории вырастет пять башен с ограждениями и галереями, воеводский двор, Спасская церковь, колокольня и изба черного монаха.

Всего в "Тальцах" появится 19 исторических зданий, два уже в работе - это волостная управа и пожарное депо. Кроме того, ремонтируют дом из села Загатуй.

Также в 2023 и 2024 году пополнятся трактовая и переселенческая экспозиции: там разместят костел, синагогу, дацан, Введенскую церковь, дома татарского и украинского переселенцев, этапную тюрьму.

На территории музея сделают мостики, тротуары, беседки, фонари и афишные тумбы в усадебном стиле.

На въезде починят дорогу, сделают полосу разгона, обустроят еще четыре парковки на 800 машин и установят стилизованные остановки. А на Ангаре модернизируют причал.