Суд потребовал у иркутянина привести в порядок свою квартиру, кишащую тараканами Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрацию Иркутска обратился один из жильцов дома в микрорайоне Университетский. Он рассказал, что его сосед нарушает правила проживания в коммунальной квартире. Мужчина не убирается, разбрасывает мусор, оставляет пищу, из-за чего появились тараканы. Мэрия направила запрос в Свердловский районный суд областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Помимо всего прочего, электроплита стоит на полу, а электрические провода находятся в аварийном состоянии, - отметили в суде. - По результатам выезда составлен акт обследования, на основании которого собственнику направлено предупреждение об устранении нарушений.

После второй проверки жилец не устранил проблемы. Поэтому суд обязал мужчину привести в порядок жилье в соответствии с саннормами в течение 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Также в пользу администрации взыскали неустойку за неисполнение решения суда по 500 рублей с момента вступления в силу решения.

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