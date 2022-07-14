Сильные ливни продолжат лить в Иркутской области 15 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогоду вновь обещают в Иркутской области синоптики и спасатели. 15 июля в Приангарье вновь ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Сильные осадки прогнозируют в верхнеленских , в Киренском и Казачинско-Ленском районах. Ветер подует северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Столбик термометра покажет до +23 градусов.

- Не планируйте туристических маршрутов, - обращаются к жителям региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – При ухудшении погоды соблюдайте меры предосторожности.

Что касается погоды в Иркутске, то в столице Приангарья 15 июля обещают небольшой дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с с порывами до 13 м/с. На термометре будет +20, +22 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трехлапая медведица, сбежавшая из питомника в Иркутске, еще не найдена: есть ли опасность для людей (Подробности)

Стоял по пояс в ледяной воде: в Тайшете выплатили компенсацию школьнику, провалившемуся в открытый колодец (Подробности)