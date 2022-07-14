Трехлапая медведица, сбежавшая из питомника в Иркутске еще не найдена: есть ли опасность для людей

В Иркутске и окрестностях почти неделю продолжается поиски трехлапой медведицы, которая 8 июля сбежала из питомника «К-9». Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как хищница справилась с замком своей клетки, незаметно выбралась из нее и ковыляя на трех лапах, удрала в лес.

- Медведица перегрызла сразу два троса на замке, - рассказывал «КП»-«Иркутск» директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Ищем ее вместе со специалистами охотнадзора.

На след косолапой беглянки выйти пока не удается. В городе создали специальную группу по поиску хищницы. Охотоведы, полицейские, сотрудники питомника и администрации каждый день проводят рейды в микрорайоне Славный и ближайших садоводствах вдоль Плишкинского тракта. Именно в этом районе видели медведицу вскоре после побега. Специалисты подготовили приманки и снотворное для зверя. Многие горожане задают вполне резонный вопрос – опасна ли хищница?

- Зверь не представляет опасности – он боится людей, а пищи в лесу достаточно, - отвечают в администрации Иркутска. – Но численность групп, которые проводят рейды, будут увеличены.

Кстати, о судьбе сбежавшей медведицы, «Комсомолка» рассказывала в августе 2021 года. Тогда в питомник «К-9» ее привезли из Братска, где она также спокойно разгуливала в окрестностях города. Как считали специалисты, лапы хищница лишилась, попав в капкан. Чтобы выбраться, она, возможно, сама отгрызла ее. В Братске медведицу удалось поймать на пасеке, куда она зашла, чтобы полакомиться.

Если вы увидите хищницу, сразу звоните в питомник «К-9», в Единую дежурную диспетчерскую службу, приемную комитета по управлению Правобережным округом, либо в ближайший отдел полиции.

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