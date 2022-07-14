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Происшествия14 июля 2022 14:52

Два человека погибли в столкновении грузовика и Субару на трассе под Ангарском

После удара оба автомобиля съехали с дороги в кювет
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Два человека погибли в столкновении грузовика и Субару на трассе под Ангарском

Два человека погибли в столкновении грузовика и Субару на трассе под Ангарском

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла 14 июля на трассе М-53 под Ангарском. Около семи часов вечера 35 летний водитель грузовика Митсубиси Фусо, который ехал со стороны Иркутска, не справился с управлением и врезался в Субару Стелла. После столкновения оба автомобиля съехали с дороги в кювет.

- От полученных травм на месте скончались 43-летний водитель Субару и его 69-летняя пассажирка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

Все причины аварии сейчас выясняют дорожные инспекторы. Полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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