Сбежавшую из питомника К-9 медведицу ищут в Иркутске с 8 июля

В Иркутске создана специальная группа для поимки сбежавшей 8 июля из питомника К-9 трехлапой медведицы. В нее вошли полицейские, сотрудники мэрии города и регионального россельхознадзора охотоведы, волонтеры. Они используют приманки, также заготовили снотворное для косолапой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

- Проводятся ежедневные рейды по территориям микрорайона Славный и ближайших СНТ вдоль Плишкинского тракта, - отмечают специалисты.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как медведице удалось сбежать из питомника, а также сколько времени она прожила в нем, как попала туда и как лишилась лапы – подробности здесь. Сейчас же большинство иркутян интересует, опасен ли этот хищник, разгуливающий на свободе. Ответы здесь.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если увидели беглянку

- единая дежурная диспетчерская служба:

520-112 и 56-34-20;

- отдел полиции № 6

21-36-00;

- приемная комитета по управлению Правобережным округом

24-11-20;

- экстренные службы

112.