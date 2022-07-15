76 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 15 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

76 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 15 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировано 296 876 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 292 677 человек, - отметили в ведомстве.

К счастью, не было зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19 за последние 24 часа. В общей сложности от этой инфекции скончались 8 695 заболевших. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 712 пациентов.

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