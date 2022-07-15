Плановое отключение горячей воды ожидается в части Иркутска с 25 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске в части Октябрьского округа будет отключено горячее водоснабжение, так как специалисты проведут гидравлические испытания теплосетей. Ограничение запланировано с 10.00 25 июля до 17.00 3 августа 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутской энергосбытовой компании».

- Специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования, - отметили в компании.

Адреса, по которым не будет горячей воды. Фото: пресс-служба «Иркутской энергосбытовой компании»

Посмотреть информацию обо всех отключениях можно на сайте МУП «Водоканал», либо на ресурсе «Иркутской энергосбытовой компании».

Адреса, по которым не будет горячей воды. Фото: пресс-служба «Иркутской энергосбытовой компании»

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