Особый противопожарный режим продлили до 15 августа в 13 муниципалитетах Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области 15 июля утром действует два лесных пожара. Их общая площадь 81 гектаров. Поэтому особый противопожарный режим продлили до 15 августа в 13 муниципалитетах Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- За минувшие сутки потушено три лесных пожара на площади 14,8 гектаров, - рассказали в правительстве. - Полностью локализован очаг в Катангском районе на 90,02 гектаров.

Ликвидировали очаги в лесах 14 июля 272 человека и 17 единиц наземной техники. С воздуха следили за ситуацией с пожарами два Ан-2 и два легкомоторных самолета. Вертолет Ми-8 участвовал в перегруппировке десантников.

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