Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около поселка Тыреть на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек. Авария случилась 14 июля около 23 часов 45 минут. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автомобилистка на Suzuki Grand Vitara выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Toyota Chaser, - отметили в ведомстве.

Из-за столкновения в больницу увезли 34-летнюю автомобилистку, которая была за рулем Suzuki Grand Vitara, а также ее 44-летнего пассажира. Кроме того, были госпитализированы пассажиры Toyota. Это 33-летняя женщина и трое детей в возрасте четырех, пяти и 13 лет.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

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