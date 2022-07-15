Аварийное отключение света произошло в части Октябрьского района в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске в части Октябрьского района произошло аварийное отключение света. Без электричества остались жители некоторых домов на 12 улицах. На данный момент на место происшествия выехала бригада Южных электрических сетей. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутских электросетей».

- Под отключение попала часть домов на улицах 4-я Советская, 6-я Советская, Байкальская, Дальневосточная, Донская, Коммунистическая, Лыткина, Пограничный, Постышева, Семена Лагоды, Сибирская, Цимлянская, - уточнили в компании.

После починки специалисты обещают включить свет примерно в 14.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Иркутской области. Авария произошла из-за выезда на встречку.(подробности)

Больше пассажиров стали летать в Киренск, Бодайбо, Ербогачен и Маму. Транспортную доступность северных городов обсудили депутаты ЗС.(подробности)