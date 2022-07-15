Высокого голубоглазого мужчину с круглыми тату на локтях разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают 30-летнего жителя Ленинского округа, Максима Труханова, который пропал три дня назад, 12 июля. С тех пор о нем не было каких-либо известий. С заявлением о розыске в дежурную часть обратилась его жена. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Разыскиваемый высокого роста, спортивного телосложения, волосы русые, короткостриженый, голубоглазый, - рассказали в ведомстве. - Из особых примет у мужчины имеются несколько татуировок: на груди-медведь с двумя топорами, на локтях- круглые со словенской символикой, на икроножной части ног: на правой - человек, на левой - словенская символика.

Всех, кто видел Максима Труханова или знают его местоположение, полиция просит обратиться в местный отдел.

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