Электричество восстановили в Аларском, Черемховском и Усольском районах после грозы. Фото: пресс-служба «Иркутских электросетей»

Непогода 13 июля повредила электричество сразу в нескольких районах. 20 000 жителей Аларского, Черемховского и Усольского районов остались без света. К починке приступили сразу же, не дожидаясь окончания бури. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутских электросетей».

- Уже вечером 13 июля в районы, пострадавшие от непогоды, направили усиленные аварийные бригады филиала Центральные электрические сети ИЭСК и необходимую спецтехнику, - отметили в компании. - Из аварийного запаса было направлено оборудование. В первую очередь в работу включали линии, питающие социальные объекты и крупные населенные пункты. В течение первых 12 часов электроснабжение большей части потребителей было восстановлено.

В пятницу, 15 июля, ночью последствия непогоды были почти полностью устранены, в работу ввели последнюю из отключенных линий. На сегодняшний день без напряжения пока остается только часть села Саянское. Там энергетики работают на линии 0,4 киловатт поадресно.

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