Школы Иркутска начали ремонтировать к новому учебному году. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске началась подготовка к новому учебному году. Стартовал ремонт в 14 школах. В нескольких благоустроят спортплощадки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Так, в школе № 24 отремонтируют освещение на хоккейном корте, в школе № 10 модернизируют покрытие стадиона, - рассказали в администрации. -Поставят системы видеонаблюдения на спортивном корте в школе № 46.

Особенное внимание уделят антитеррористической безопасности в школах. В здании школы № 31 вмонтируют турникеты и камеры видеонаблюдения.

Приведут в порядок парапеты, крыши, крылечки и коридоры в средних учебных заведениях № 19, № 23, № 26. В школе № 80 отремонтирует потолки и стены. Поставят новые окна в школе № 35. В гимназии № 1 модернизируют электросети.

Сейчас прорабатывают проектно-сметную документацию на реконструкцию здания школы № 7, которое было отстроено в 1937 году и в данный момент нуждается в ремонте. После экспертизы проектно-сметной документации и проведения торгов на определение подрядчика приступят к работам.

Кампания по оценке готовности школ к новому учебному году в Иркутске пройдет в августе.

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