«Иркутскгортранс» стал участником нацпроекта «Производительность труда» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Иркутскгортранс» присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Иркутской области работники МУПа проанализируют работу на участке техобслуживания троллейбусов, определят потери и возможности для роста. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Будет обновлен автопарк, проведена работа по повышению комфорта и безопасности городского транспорта, - уточнили в администрации. - А новый подход – применение бережливых технологий позволит минимизировать потери, обозначит резервы для роста и развития предприятия.

Благодаря проекту, через полгода ожидается прирост производительности труда на 5%, к 2024 году - на 20%.

В Иркутской области этот проект запущен с 2018 года. В нем состоят 20 участников. Например, на «Комбинате питания» уже улучшили процесс заготовки замороженных котлет. Теперь времени на это уходит меньше на 74%, а выработка на одного сотрудника стала больше на 62%.

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