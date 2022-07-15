Вечер фольклора пройдет на острове Юность в Иркутске. Фото: Алексей ФОКИН

17 июля в это воскресенье в России отмечают Единый День фольклора. Иркутский областной дом народного творчества организует тематический вечер, посвященный празднику. Мероприятие пройдет вечером в 20:00 на острове Юность, а именно на поляне напротив кафе Остров. Любители народного искусства поделятся с гостями своим увлечением. На празднике примут участие: студия Иркутского ансамбля аутентичной музыки, «Раздолье» - гости из Усольского района, фолк – группы «ПервоЦвет» и «Проселочек». Также праздник посетит вокалистка Ольга Кустова.

- На «Вечере фольклора» в сердце областного центра мы покажем, что фольклор – это не пережиток прошлого, а вечная классика – наследие народа, - сообщили в Иркутский областной дом народного творчества

На мероприятии планируется интерактив с гостями: любой сможет попробовать сыграть на ложках или колесной лире, спеть душевную русскую песню. Также будут традиционные народные игры. А ансамбль «Оберег» пригласит желающих сплясать сибирскую кадриль.