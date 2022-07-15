Иркутянка отправила незаконные посылки в Китай на 350 тысяч рублей. Фото: Иркутская таможня

Сотрудники Новосибирской таможни перехватили серию из 12 международных посылок в Китай с ювелирными изделиями из золота, серебра и природных камней. Как оказалось, отправила их 25 – летняя жительница Иркутска. Отправления проходили оформление на Новосибирском почтовом таможенном посту. Там посылки вызвали подозрение таможенников. Вскрыв содержимое, сотрудники обнаружили не задекларированные украшения. Среди них были золотые и серебряные серьги, кольца, кулоны, колье, ожерелья, бусы и броши с природными самоцветами около двадцати различных видов, в числе которых аметист, турмалин, яшма, нефрит и другие.

- Несмотря на ощутимое наказание, недекларирование товаров – одно из наиболее частых правонарушений в таможенной сфере, – рассказал заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Сергей Бондарев.

Таможенники изъяли украшения, и отправили на экспертизу. По предварительным данным, стоимость изделий составляет более 350 тысяч рублей. В отношении женщины возбуждено несколько административных дел. Ей грозит штраф от одной второй до двукратной стоимостью конфискованного товара.