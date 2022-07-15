В Черемховском районе ликвидируют последствия сильного ветра, дождя и града

Правительство региона держит ситуацию под контролем. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Сильный ветер, град и дождь обрушились 13 июля на шесть районов Иркутской области. Последствия устраняют до сих пор, правительство региона держит ситуацию под контролем.

Сильнее всего пострадал Черемховский район, здесь даже ввели режим ЧС. Стихия повредила крыши школы, дома культуры, больницы, водонапорной башни, котельной и администрации в селе Голуметь, а также кровли школ в селах Саянское и Нижняя Иреть. Подъезды к селу Хандагай оказались заблокированы. Кроме того, под удар непогоды попали шесть тысяч гектар посевов.

- Накануне в Черемховский район выехала оперативная группа от правительства региона для координации работ по восстановлению электроснабжения, социальных объектов, дорог, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Кроме того, необходимо обследовать жилые помещения, чтобы понять масштабы ущерба. У одного сельхозтоваропроизводителя урожай был застрахован, что позволяет нам ходатайствовать в Министерство сельского хозяйства России о выделении компенсации.

Также досталось Тайшетскому, Усольскому, Нукутскому, Осинскому и Аларскому районам. В деревнях и селах отключался свет.

- На утро 15 июля электроснабжение восстанавливалось в селе Саянское Черемховского района, там неподключенными оставались 30 домов, - комментировал начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Сергей Малинкин. - Кроме того, от передвижной дизельной электростанции подключен поселок Штольня. Аварийно-восстановительные работы завершатся в 18.00.

Возможно, из-за плохой погоды в этих районах будет введен региональный режим ЧС. Прогноз пока не оптимистичный: 15 июля и ночью 16 июля местами по области ожидают сильные дожди, ливни, грозы и град.