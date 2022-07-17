Новый лесопитомник начал работать в Братском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Братском районе начал работу новый лесопитомник. Он был введен в эксплуатацию в прошлом месяце. Здесь выращивают саженцы с закрытой корневой системой. Одновременно разместить в питомнике можно более шестисот тысяч сеянцев сосны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В будущем там возможно разместить до шести теплиц, где смогут выращивать более 3.5 миллионов сеянцев. В целом, в Приангарье хотят воспроизводить 100% выбывающих лесных насаждений. Также отмечается, что благодаря открытию питомника, в районе создано 27 новых рабочих мест.

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