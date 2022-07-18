Пятеро детей и 29 взрослых пострадали в ДТП за неделю в Иркутске и пригороде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске и Иркутском районе с 11 по 17 июля дорожные аварии случались 22 раза. В них пострадали 29 взрослых и пятеро детей. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

- Всего было зарегистрировано пять наездов на пешеходов, 12 столкновений машин, в двух случаях водители врезались в ограждение, по одному разу автомобилисты наезжали на стоящий транспорт, съезжали с дороги, также один раз пассажир упал, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД просят водители быть осторожнее на дорогах, уступать друг другу, быть вежливыми, а главное – соблюдать правила дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

55 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 18 июля.(подробности)

Полицейские разыскивают расплатившихся чужой банковской картой за товары в Иркутске.(подробности)