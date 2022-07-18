17 пожаров произошло в Иркутской области за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области за сутки произошло 17 пожаров. К счастью, в них никто не пострадал и не погиб. Известно, что в девяти случаях горели неиспользуемые и хозпостройки, три раза сотрудникам МЧС приходилось тушить мусор, один раз пламя охватило одну из квартир в многоэтажном доме, один раз – в дачном доме. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В девяти случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в четырех – короткое замыкание, в двух – нарушение правил при пользовании печным отоплением, один пожар произошел из-за нарушения требований безопасности при эксплуатации электрических приборов, - рассказали в ведомстве.

С начала 2022 года в регионе случилось 3894 техногенных пожаров. В них 14 человек погибли, 113 человек получили травмы, 561 человек спасен на пожарах.

Напомним, в 14 муниципалитетах области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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