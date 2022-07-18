Превышение допустимых концентраций химических веществ в воздухе выявлено в Братске

Превышение допустимых концентраций химвеществ в воздухе зарегистрировано в Братске. Фото: предоставлено администрацией Братска

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» провела исследование на содержание 30 приоритетных химвеществ в воздухе Братска. Продолжаются наблюдения в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». С начала 2022 года проведено 4 856 исследований. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Превышение предельно-допустимых концентраций максимально разовых зарегистрировано по 1-бутантиолу в одной пробе из 148, по бензолу в двух пробах из 148, по гидроксибензолу в четырех из 128, по формальдегиду в пяти из 148, по этилбензолу в одной пробе из 128, - отметили в ведомстве.

Также превышение ПДК зафиксировано по бензапирену. Его обнаружили в 29 пробах из 74 среднесуточных концентраций, по гидроксибензолу в 1 пробе из 37, по формальдегиду в девяти из 37, по бензолу в одной из 37.

Такие следования нужны для получения полной картины загрязнения воздуха в Братске. А кроме того, для оценки рисков для здоровья населения и проработке плана по устранению негативного влияния.

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