Четыре школьника из Иркутской области выступят на Всероссийской олимпиаде «Умники и умницы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области подвели итоги регионального тура Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Мероприятие проходило с 5 по 18 июля, а участие в туре приняли 24 старшеклассника из разных школ области.

- Все они победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: русскому языку, литературе, обществознанию, истории, мировой художественной культуре, – пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

По итогам финала соревнований решение жюри определило четырех победителей: это Лана Науржанова из школы №18 города Братска, и школьники из Иркутска - София Филиппова из лицея №3. Артем Селиверстов, представитель центра образования №47, Анастасия Хромова из гимназии №44.

В ноябре они поедут в Москву, чтобы стать участниками столичного этапа.

Олимпиада «Умники и умницы» впервые появилась на Первом канале с 29 ноября 1992 года, и является телеверсией конкурса на поступление в Московский государственный институт международных отношений. Программа ежегодно включается в перечень олимпиад для школьников. Ее призеры и победители могут попасть в вузы на льготных основаниях.

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