Один пожар в лесу действует в Иркутской области утром 18 июля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области утром 18 июля действует только один лесной пожар площадью четыре гектара. Его зарегистрировали в Катангском районе. Там же локализовано два очага на 287 гектарах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Все три лесных пожара в Катангском районе находятся в зоне наблюдения с космоса, - отметил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин. - Действующий зарегистрирован в воскресенье на расстоянии больше ста километров от Ербогачена. На тушение этого возгорания было направлено 60 человек. Два локализованных пожара продолжают окарауливать 191 человек.

За сутки в Приангарье удалось потушить огонь в лесу в Чунском районе. Пламя тогда охватило четыре гектара. Из общей площади 3,5 гектара – это те, что не покрыты лесом.

Напомним, в 14 муниципалитетах в регионе действует особый противопожарный режим в лесах. При нем запрещается посещать лес, разводить костры, сжигать траву.

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